Fußball St.-Pauli-Coach vor Pokalspiel: Rasen ist keine Ausrede Von dpa | 10.08.2023, 09:47 Uhr Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli Foto: Uwe Anspach/dpa

Der FC St. Pauli will sich im Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Samstag (15.30 Uhr) beim niedersächsischen Oberligisten Atlas Delmenhorst auch von einer eventuell schlechteren Spielfläche nicht aus der Bahn werfen zu lassen. „Egal, ob er schlecht oder gut ist. Der Rasen wird nie eine Ausrede für unser Spiel sein“, sagte St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler am Donnerstag. Mit dem Untergrund im Stadion an der Düsternortstraße ist der 30-Jährige aber nicht unzufrieden. „Ich habe den Platz gesehen. So schlecht sieht er nicht aus“, sagte Hürzeler.