2. Bundesliga St.-Pauli-Angreifer Scott Banks erleidet Kreuzbandriss Von dpa | 02.09.2023, 14:38 Uhr

Angreifer Scott Banks vom Zweitligisten FC St. Pauli hat sich im Spiel bei Eintracht Braunschweig (1:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Das teilte der Club am Samstag nach eingehenden Untersuchungen bei dem 21-jährigen Schotten mit. Banks erlitt die Verletzung nach einem Zweikampf in der Endphase der Partie am Freitagabend.