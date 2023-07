Fußbälle Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d up-down up-down 2. Bundesliga Spieltage angesetzt: HSV gegen Hertha BSC als Abendspiel Von dpa | 12.07.2023, 14:27 Uhr

Der Hamburger SV trifft am 19. August in einem Abendspiel 2. Fußball-Bundesliga auf Hertha BSC Berlin. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage drei bis zehn hervor, welche die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch veröffentlicht hat. Die Partie im Volkspark wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Dazu wurden drei Nordduelle terminiert: Hansa Rostock gastiert am 3. September (13.30 Uhr) beim HSV. Holstein Kiel tritt am 17. September (13.30 Uhr) beim FC St. Pauli und am 22. Oktober (13.30 Uhr) bei den Rostockern an.