Trainer Fabian Hürzeler glaubt fest daran, dass der FC. St. Pauli am Sonntag den 1. FC Kaiserslautern schlagen kann. Archivfoto: Michael Schwartz 2. Fußball-Bundesliga FC St. Pauli empfängt formstarken Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern ein Von dpa | 10.02.2023, 11:55 Uhr

Am Sonntag trifft der FC St. Pauli mit 1. FC Kaiserslautern auf einen starken Gegner. Die „Roten Teufel“ sind in dieser Saison bisher auswärts ungeschlagen – Pauli-Trainer Fabian Hürzeler glaubt jedoch fest an einen Sieg.