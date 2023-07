FC St. Pauli - Fototermin Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down 2. Bundesliga Selbstvertrauen und Mentalität: St. Pauli vor Saisonstart Von dpa | 29.07.2023, 01:47 Uhr

Nach einer starken Rückrunde und einer problemlosen Vorbereitung startet der FC St. Pauli mit viel Zuversicht in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Dennoch gibt es vor dem ersten Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern niemanden im Verein, der überheblich erscheint. „Es wird hier nicht passieren, dass irgendjemand abhebt und sagt: Jetzt gewinnen wir jedes Spiel und es geht genauso weiter wie in der Rückrunde“, sagte Trainer Fabian Hürzeler.