2. Bundesliga Pauli nach Pleite vor Derby: „Zur richtigen Zeit ein Signal" Von dpa | 17.04.2023, 05:53 Uhr

Wenige Tage vor dem Stadtderby beim Hamburger SV haben Spieler und Trainer des FC St. Pauli das Ende der Siegesserie als womöglich sogar hilfreichen Dämpfer betrachtet. „Spiele in der zweiten Liga sind alle 50:50. Auch gegen den HSV wird ein 50:50-Spiel. Deshalb war es vielleicht zur richtigen Zeit ein Signal: Es funktioniert nicht von allein“, sagte Trainer Fabian Hürzeler nach dem 1:2 gegen Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag.