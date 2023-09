2. Bundesliga Nach Niederlage: Schalker Fans attackieren St. Pauli-Ordner Von dpa | 24.09.2023, 08:49 Uhr | Update vor 10 Min. St. Pauli - Schalke 04 Foto: Philipp Szyza/dpa up-down up-down

Nach der Niederlage des FC Schalke 04 beim FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Einige Fans des Bundesliga-Absteigers griffen am Samstagabend nach dem 1:3 (1:1) am Millerntorstadion Ordner und Ordnerinnen an. Nach Angaben des FC St. Pauli wurden vier Sicherheitsleute verletzt. Es musste demnach aber niemand ins Krankenhaus.