Nach anfänglichem Startschwierigkeiten hat der FC St. Pauli einen Lauf. Aus den letzten zwei Spielen der Zweiten Bundesliga holte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler nicht nur sechs Punkte. Die Hamburger überzeugten voll und ganz – 5:1 gegen Holstein Kiel, 3:1 gegen Schalke 04. Vor dem achten Spieltag steht St. Pauli auf dem zweiten Tabellenplatz. Dass die Platzierung nicht unverdient ist, zeigt auch die Tordifferenz von elf selbst erzielten und nur vier kassierten Toren.

Eine Mannschaft, die in den letzten Spielen der Offensivkraft der Kiezkicker Konkurrenz machen könnte, kommt aus Berlin. Hertha BSC, in der Zweiten Bundesliga zuletzt siegreich gegen Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig, empfängt die Hamburger im Olympiastadion. Verfolgen Sie im Liveticker von shz.de, welche Mannschaft den Positiv-Trend der Zweiten Fußballbundesliga bestätigen kann. Anstoß ist am Samstag um 20.30 Uhr.

Hier gehts zum Liveticker: