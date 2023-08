2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: FC St. Pauli zu Gast bei Greuther Fürth Von dpa/shz.de | 04.08.2023, 14:18 Uhr | Update vor 1 Std. Hoffen auf einen Auswärtssieg am Samstag gegen Greuther Fürth: Die Fans des FC St. Pauli Foto: IMAGO/Andreas Hannig up-down up-down

Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf wollen die Kiezkicker am Samstag einen Auswärtssieg in Fürth feiern. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 13 Uhr hier im Liveticker.