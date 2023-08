2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: FC St. Pauli empfängt Fortuna Düsseldorf Von dpa/shz.de | 04.08.2023, 14:18 Uhr | Update vor 33 Min. Der FC St. Pauli und seine Fans freuen sich auf die Heimpartie am Millerntor gegen Fortuna Düsseldorf. Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Die Kiezkicker sind nach der tollen Rückrunde auch am ersten Spieltag in Kaiserslautern gut in die neue Spielzeit gestartet. Verfolgen Sie das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag ab 13 Uhr hier im Liveticker.