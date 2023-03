Fabian Hürzeler Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down 2. Bundesliga Knackt der FC St. Pauli in Sandhausen den Clubrekord? Von dpa | 19.03.2023, 02:03 Uhr

Mit dem achten Sieg in Serie könnte Fußball-Zweitligist FC St. Pauli am Sonntag in Sandhausen eine Vereinsbestmarke aufstellen. Trainer Fabian Hürzeler warnt aber vor dem Tabellenletzten.