Kiel-Coach Rapp Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down 2. Bundesliga Kiel erwartet St. Pauli zum letzten Saison-Heimspiel Von dpa | 19.05.2023, 02:19 Uhr

Holstein Kiel will noch Achter werden, für den FC St. Pauli geht es in der 2. Bundesliga am Freitag um die Minichance auf den Relegationsplatz. Die Kieler Fans verabschieden sich von Spielern.