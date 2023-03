Jan-Philipp Kalla Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down „Schnecke“ Kalla vor Abschiedsspiel: Erst einmal zum Osteopathen Von dpa | 22.03.2023, 12:42 Uhr

So richtig hat Jan-Philipp Kalla es noch nicht realisiert, dass an diesem Samstag um 15.30 Uhr sein Abschiedsspiel beim FC St. Pauli auf dem Programm steht. „Dreimal noch schlafen, dann darf ich noch einmal auf dem gepflegten Rasen im Millerntor auflaufen“, sagte der 36-jährige Kalla, den bei den Kiezkickern alle nur „Schnecke“ nennen. „Und dann komme ich mit meiner Bande und mache alles kaputt“, fügte er am Mittwoch mit einem Grinsen an.