2. Bundesliga Irvine wird alleiniger Kapitän des FC St. Pauli Von dpa | 13.07.2023, 10:29 Uhr

Jackson Irvine ist in der neuen Saison der alleinige Kapitän des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Das gaben die Hamburger am Donnerstag bekannt. Der 29 Jahre alte WM-Spieler Australiens hatte sich das Kapitänsamt in der vergangenen Spielzeit mit Linksverteidiger Leart Paqarada geteilt. Paqarada wechselte aber im Sommer zu Bundesligist 1. FC Köln.