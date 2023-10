2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: St. Pauli empfängt den 1. FC Nürnberg Von dpa/shz.de | 23.09.2023, 20:25 Uhr | Update vor 23 Std. Spielen bis jetzt eine Tolle Saison: Die Kicker des FC St. Pauli. Foto: Andreas Gora up-down up-down

Der FC St. Pauli ist bis jetzt ungeschlagen. Ob das so bleibt oder die Serie der Kiezkicker reißt, erfahren Sie am Samstag ab 20:30 Uhr in unserem Liveticker. Da empfangen die Hamburger den 1. FC Nürnberg.