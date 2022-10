Marcel Hartel (FC St. Pauli 10) Mittelfeld schoss in der 74. Spielminute das 2:0 für St. Pauli im Derby gegen den HSV. Foto: www.imago-images.de up-down up-down 2. Bundesliga Liveticker: FC St. Pauli auf der Alm bei Arminia Bielefeld Von dpa | 21.10.2022, 12:12 Uhr | Update vor 45 Min.

Vor dem Duell beim Tabellenletzten am Samstagabend um 20.30 Uhr belegt der FC St. Pauli in der Tabelle trotz des Erfolgs gegen den Lokalrivalen HSV nur den 12. Rang. Ein Sieg ist für die Ambitionen der Kiezkicker also Pflicht. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker auf shz.de.