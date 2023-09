2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: FC St. Pauli nur 1:1 bei Eintracht Braunschweig Von dpa/shz.de | 01.09.2023, 16:32 Uhr | Update vor 1 Std. Die Fans des FC St. Pauli freuen sich auf das Auswärtsspiel in Braunschweig. Archivfoto: IMAGO/Andreas Hannig up-down up-down

Die Torlos-Serie des FC St. Pauli ist vorbei. Nach drei 0:0 am Stück reichte es für die Hamburger am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga aber trotzdem nur zu einem 1:1 (0:0) bei Eintracht Braunschweig.