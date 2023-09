2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: FC St. Pauli empfängt Holstein Kiel im Nordduell Von dpa/shz.de | 01.09.2023, 16:32 Uhr | Update vor 1 Std. Millerntor-Stadion des FC St. Pauli Foto: dpa up-down up-down

Der St. Pauli spielte in dieser 2. Liga-Saison bereits viermal Unentschieden. Nur am ersten Spieltag schafften es die Kiezkicker zu gewinnen. Ob St. Pauli am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Holstein Kiel etwas an der Statistik ändern kann, erfahren Sie bei shz.de im Liveticker.