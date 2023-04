Die Pauli-Fans hoffen, dass die unfassbare Super-Serie der Kiezkicker auch gegen die Braunschweiger weitergeht. Symbolfoto: Christian Charisius/dpa up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: FC St. Pauli empfängt Eintracht Braunschweig Von dpa | 05.04.2023, 10:13 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Kiezkicker und ihre Fans eilen in der Rückrunde von Erfolg zu Erfolg und rücken immer näher an die Aufstiegszone heran. Verfolgen Sie das Heimspiel am Sonntag ab 13.30 Uhr im Liveticker auf shz.de.