Fabian Hürzeler Foto: Uwe Anspach/dpa St.-Pauli-Coach Hürzeler sieht gute Seiten an der Länderspielpause Von dpa | 23.03.2023, 15:30 Uhr

Für St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler kommt die aktuelle Länderspielpause in der 2. Fußball-Bundesliga nicht ungelegen. „Ich finde das sehr, sehr passend“, sagte der 30-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde. „Die Nationalspieler wurden für ihre Leistungen auch belohnt.“ Es seien einige Rückkehrer dabei, die „happy sind, für ihr Land zu spielen. Das gibt ihnen noch einmal einen Schub“, ergänzte der Trainer des Tabellenfünften, der zuletzt mit acht gewonnenen Spielen in Serie einen Clubrekord aufgestellt hat.