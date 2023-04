Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down St.-Pauli-Trainer Hürzeler setzt auf Lerneffekt gegen Heidenheim Von dpa | 05.04.2023, 13:15 Uhr

Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli ist optimistisch, dass sein Team Lehren aus dem Spiel gegen Jahn Regensburg (1:0) gezogen hat. „Meine Jungs haben gelernt, dass es so nicht funktioniert. Wir haben viele technische Fehler und Konzentrationsfehler gemacht“, sagte er in einer Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten am Mittwoch.