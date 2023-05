Fabian Hürzeler (r) mit Timo Schultz (M) und Loïc Favé Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down St. Pauli-Trainer Hürzeler gratuliert Vorgänger Schultz zu neuem Job Von dpa | 14.05.2023, 12:39 Uhr

FC St. Paulis Cheftrainer Fabian Hürzeler hat seinem Vorgänger Timo Schultz zu dessen neuem Job in der Schweiz gratuliert. „Ich habe ihm gestern eine SMS geschrieben“, sagte Hürzeler am Samstagabend nach dem 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga. „Und auch Loïc alles, alles Gute gewünscht.“