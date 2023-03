HSV-Coach Walter Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Amoktat HSV-Trainer Walter zu Schüssen in Hamburg: „Es ist schwer“ Von dpa | 10.03.2023, 16:46 Uhr

HSV-Trainer Tim Walter hat sich erschüttert über die tödlichen Schüsse in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg gezeigt. „Das sind ganz, ganz schreckliche Ereignisse. Es ist schwer nachzuvollziehen, dass es so etwas auf der Welt gibt“, sagte der 47-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz zum Zweitliga-Spiel der Hamburger am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC. „Ganz klar, dass uns das alle sehr, sehr mitnimmt. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen und vor allem gute Besserung den Verletzten, die es auch schwer getroffen hat.“