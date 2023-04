HSV Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down 2. Bundesliga HSV mit Derby-Schwung nach Magdeburg Von dpa | 29.04.2023, 02:47 Uhr

Der Hamburger SV trifft am Samstag im Auswärtsspiel auf den 1. FC Magdeburg (13.00 Uhr/Sky) und will seine Ambitionen auf die direkten Aufstiegsränge in der 2. Fußball-Bundesliga untermauern. Der aus Sicht von Trainer Tim Walter erzeugte „Schwung“ aus dem knapp eine Woche zuvor gewonnenen Derby gegen den Stadtrivalen FC St. Pauli soll der Mannschaft dabei helfen.