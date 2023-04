Hat aktuell fast alles im Griff: Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli im Millerntor-Stadion. Foto: Imago/Oliver Ruhnke up-down up-down Interview vor dem Stadtderby Fabian Hürzeler spuckt keine großen Töne – HSV und FC St. Pauli „kaum zu vergleichen“ und | 19.04.2023, 16:00 Uhr | Update vor 11 Min. Von Oleg Strebos Luca Sixtus | 19.04.2023, 16:00 Uhr | Update vor 11 Min.

Mit Fabian Hürzeler als Trainer legte der FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga eine beeindruckende Siegesserie hin. Vor dem Hamburger Stadtderby schnuppert der Kiezclub plötzlich am Aufstieg und damit am HSV. Im Interview spricht der 30-Jährige über seine Wurzeln in drei Ländern, das Ende der Serie und die Besonderheit des Stadtduells.