Von dpa | 22.03.2023, 13:51 Uhr

Das Nordderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli findet als Freitagabend-Spiel am 19. Mai im Holstein-Stadion statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 31 bis 33 hervor, die die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch veröffentlicht hat. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet.