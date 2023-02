1300 Rostock Fans kamen mittags in Hamburg an. Foto: CitynewsTV up-down up-down Risikospiel in der 2. Liga Hansa Rostock Fans zünden Feuerwerkskörper am Hamburger Hauptbahnhof Von CitynewsTV und dpa | 26.02.2023, 13:04 Uhr | Update vor 47 Min.

Wenn der FC St. Pauli auf Hansa Rostock trifft, hat die Polizei immer viel zu tun. So auch am Sonntag vor dem Hochrisikospiel in Hamburg. Die Lage blieb aber weitestgehend ruhig.