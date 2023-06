Oke Göttlich Foto: Michael Schwartz/dpa up-down up-down Fc St. Pauli-Chef Göttlichs Vorfreude: „Wieder eine unfassbar geile 2. Liga“ Von dpa | 01.06.2023, 19:12 Uhr

Nach der Rekord-Rückrunde des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga hofft Präsident Oke Göttlich endlich auf eine ganze Saison mit konstant guten Leistungen. „41 Punkte sind für den FC St. Pauli natürlich sensationell“, sagte der Chef des Hamburger Clubs in einer Medienrunde. „Es geht nun darum, dass wir eine Saison so konstant spielen und dann schauen, wie wir dann dastehen.“