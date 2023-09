Frauen DFB-Pokal Göttlich über Ausbau von Frauenteam: „Schritt für Schritt“ Von dpa | 07.09.2023, 11:17 Uhr | Update vor 54 Min. Oke Göttlich Foto: Michael Schwartz/dpa/Archivbild up-down up-down

Präsident Oke Göttlich vom FC St. Pauli sieht im Ausbau der Frauen-Mannschaft eine große strukturelle Herausforderung für den Fußball-Zweitligisten. „Wir können nicht einfach so Geld aus unserem Kerngeschäft wegnehmen und in den Frauenfußball stecken. Das geht formal auch gar nicht“, sagte der 47-Jährige der „Hamburger Morgenpost“ (Donnerstag). Das Frauen-Team aus der Regionalliga tritt im DFB-Pokal am Freitag (18.30 Uhr) gegen den favorisierten Stadtrivalen Hamburger SV aus der 2. Liga im Millerntor-Stadion an.