FC St. Pauli - Hansa Rostock Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down 2. Bundesliga Fünfter Sieg nacheinander: St. Pauli schlägt Rostock 1:0 Von dpa | 26.02.2023, 16:22 Uhr

Der FC St. Pauli hat das brisante Nordduell gegen Hansa Rostock gewonnen und den fünften Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga nacheinander gefeiert. Die Hamburger beschenkten ihren Trainer Fabian Hürzeler zum 30. Geburtstag am Sonntag in einer intensiven Begegnung mit einem 1:0 (1:0) und fügten den Gästen die zweite Niederlage in Folge zu. Der Sieg distanzierte die Hausherren weiter deutlich von den Abstiegsrängen, die Rostocker trennen vier Punkte vom Abstiegs-Relegationsrang.