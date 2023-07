St. Paulis Neuzugang Danel Sinani (M. im weißen Trikot) ist Nationalspieler Luxemburgs und spielte unter anderem 2019 gegen Portugals Superstar Cristiano Ronaldo. Foto: Armando Franca up-down up-down Transfers Zweite Bundesliga FC St. Pauli verpflichtet Flügelstürmer Danel Sinani Von dpa | 04.07.2023, 10:20 Uhr

Von Norwich City in England zum FC St. Pauli in Deutschland: Mit Danel Sinani bekommen die Hamburger einen physisch starken Rechtsaußen in ihre Angriffsreihe.