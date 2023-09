2. Bundesliga FC St. Pauli verhindert Kieler Tabellenführung mit 5:1-Sieg Von dpa | 17.09.2023, 15:34 Uhr | Update vor 1 Std. FC St. Pauli - Holstein Kiel Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

Zwei frühe Traumtore haben dem FC St. Pauli den Weg zum ersten Heimsieg in der Saison der 2. Fußball-Bundesliga geebnet und den Sprung von Holstein Kiel an die Tabellenspitze verhindert. Nach vier Unentschieden in Serie setzten sich die Hamburger am Sonntag gegen den Nordrivalen von der Förde mit 5:1 (3:0) durch.