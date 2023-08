2. Fußball-Bundesliga FC St. Pauli torlos: Untentschieden gegen Fortuna Düsseldorf Von dpa/shz.de | 05.08.2023, 15:08 Uhr | Update vor 21 Min. Trotz aller Zweikampfhärte blieb es beim 0:0. Foto: LeonieHorky up-down up-down

Der FC St. Pauli hat den ersten Heimsieg der neuen Zweitliga-Saison verpasst. Gegen Fortuna Düsseldorf gab es für die Hamburger am Samstag im ausverkauften Millerntorstadion lediglich ein 0:0. In der Schlussphase spielten die Hanseaten nach einer Roten Karte gegen Abwehrspieler Karol Mets in der 83. Minute in Unterzahl.