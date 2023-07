St. Pauli's Saad Foto: Michael Schwartz/dpa/Hamburg up-down up-down Testspiel FC St. Pauli schlägt Vizemeister Aserbaidschans Von dpa | 15.07.2023, 14:28 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat das erste von zwei Testspielen an nur einem Tag gewonnen. Gegen den aserbaidschanischen Vizemeister Sabah FK siegten die Hamburger am Samstag am letzten Tag ihres Trainingslagers in Südtirol mit 4:1 (3:0). Zwei Tore schoss dabei Elias Saad in der 17. und 24. Minute. Die weiteren Treffer erzielten Oladapo Afolayan (19.) und Andreas Albers (75.). Für Sabah traf der deutsche Stürmer Joy-Lance Mickels, der 2021 nach Stationen bei MVV Maastricht, Carl-Zeiss Jena und Wacker Nordhausen nach Aserbaidschan gewechselt war. Um 15.00 Uhr stand für den FC St. Pauli noch die Partie gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an.