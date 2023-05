Timo Schultz Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down 2. Bundesliga FC St. Pauli löst Vertrag mit Ex-Trainer Timo Schultz auf Von dpa | 09.05.2023, 17:55 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli und Ex-Trainer Timo Schultz haben den Vertrag in gegenseitigem Vertrag aufgelöst. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Der 45-Jährige war Anfang Dezember vergangenen Jahres nach der Hinrunde freigestellt worden. Unter dem Schultz-Nachfolger Fabian Hürzeler holten die Hamburger zwölf Siege in 14 Spielen und verbesserten sich von Platz 15 auf Rang vier.