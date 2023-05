Hauke Wahl Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down 2. Bundesliga FC St. Pauli holt Kiel-Kapitän Hauke Wahl Von dpa | 23.05.2023, 10:44 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Innenverteidiger Hauke Wahl verpflichtet. Der 29 Jahre alte Kapitän von Holstein Kiel kommt ablösefrei in seine Heimatstadt Hamburg. „Er hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Leistungen auf sehr hohem Niveau gezeigt und kann sowohl in der Defensivarbeit als auch mit dem Ball am Fuß sehr wertvoll für uns sein“, sagte St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler in einer Pressemitteilung am Dienstag.