2. Bundesliga FC St. Pauli gibt Punkt in der Nachspielzeit aus der Hand Von dpa | 08.10.2022, 15:01 Uhr

Der FC St. Pauli steckt weiter in der Krise. Die Kiezkicker müssen in Braunschweig in der Nachspielzeit das 2:1 hinnehmen und fahren ohne Punkte zurück nach Hamburg.