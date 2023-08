2. Bundesliga FC St. Pauli gibt Nachwuchstalent Günther Profivertrag Von dpa | 09.08.2023, 15:48 Uhr Luca Günther Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Nachwuchsverteidiger Luca Günther mit einem Profivertrag ausgestattet. „Er hat gezeigt, dass er eine Alternative auf der rechten defensiven Außenbahn sein kann und sich diese Anpassung seines Vertrages absolut verdient“, sagte St.-Pauli-Sportchef Andreas Bornemann in einer Pressemitteilung am Mittwoch. „Luca hat sich in der Saisonvorbereitung und im Trainingslager sehr gut präsentiert und sich schnell an das höhere Niveau angepasst.“