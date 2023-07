Marcel Hartel vom FC St. Pauli Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down 2. Bundesliga FC St. Pauli gewinnt gegen Hapoel Von dpa | 22.07.2023, 17:02 Uhr

Der FC St. Pauli hat seine Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga makellos abgeschlossen. Die Hamburger kamen am Samstag mit dem 3:0 (1:0) gegen Hapoel Tel Aviv im siebten Testspiel zum siebten Sieg. In der Partie im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung des Kiezclubs trafen Marcel Hartel (41.), Manolis Saliakas (54.) und Eric Smith (83.) per Freistoß. In ihrem ersten Saisonspiel tritt die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern an.