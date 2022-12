Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Cheftrainer Timo Schultz freigestellt. Das teilte der Club am Dienstag mit.

Ebenfalls wurde Co-Trainer Loic Favè von seinen Aufgaben entbunden. Das Training wird zunächst von Co-Trainer Fabian Hürzeler leiten.

Der Verein zieht damit die Konsequenzen aus der negativen sportlichen Entwicklung im Kalenderjahr 2022. Zuvor hatte es laut Vereinsmitteilung eine interne Analyse der vergangenen zwölf Monate, die Optionen für die Rückrunde und das kommende Jahr gegeben.

Präsident Oke Göttlich und Sportchef Andreas Bornemann bezeichneten die Trennung als eine schwere, aber notwendige Entscheidung. Sie dankten Timo Schultz für dessen Arbeit und die lange Zeit beim FC St. Pauli.

„Wir haben die vergangenen Monate intensiv analysiert sowie diskutiert und sehen uns leider gezwungen, nun zu handeln“, sagte Bornemann. Und Göttlich ergänzte:

„Timo ist ein verdienter und echter St. Paulianer. Ob als Spieler, Co-Trainer, Trainer oder einfach als Mensch: Timo Schultz war, ist und wird immer am Millerntor willkommen und ein Teil des FC St. Pauli sein!“ Oke Göttlich Präsident FC St. Pauli

Schon die Corona-Pandemie und die explodierenden Energiekosten stellten den Verein vor massive Probleme, sagte Göttlich. „Wir müssen das Gesamtwohl des FC St. Pauli immer im Blick haben – und unsere sportliche Bilanz im Kalenderjahr 2022 ist die eines Absteigers. Das muss sich umgehend und nachhaltig ändern, damit wir alle Maßnahmen ergreifen, um die Klasse zu halten.“

Schultz seit 2005 beim FC St. Pauli

Schultz war im Juli 2020 zum Cheftrainer befördert worden. Zuvor war er U19-Trainer und seit 2005 in verschiedenen Positionen im Verein tätig. Gespräche nach der Hinrunde hätten nicht zu neuen Ansätzen geführt, sagte Bornemann.

Diese Defizite hat die Mannschaft aktuell

„Wir haben schon seit Längerem verschiedene Muster bei den sportlichen Problemen erkannt, dazu gehören die fatale Auswärtsschwäche, eine fehlende Balance zwischen Defensive und Offensive, mangelnde Weiterentwicklung, aber auch die fehlende Fähigkeit, Spiele nach Rückstand zu drehen.“

Neuer Trainer soll bis Januar vorgestellt werden – straffe Vorbereitung

Tatsächlich konnte der FC St. Pauli seit Oktober 2021 keinen Rückstand in der 2. Bundesliga mehr in einen Sieg drehen. Auswärts sind die Kiezkicker noch ohne Sieg in der laufenden Saison. „Die lange Winterpause ist der richtige Moment, um die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde zu stellen“, betonte Bornemann.

So geht es für das Team jetzt weiter

In welcher Konstellation es dann in die Rückrunde gehe, werde bis Januar geklärt sein, sagte Göttlich. Trainingsauftakt für das Team ist am 9. Dezember. Am 21. Dezember tritt das Team zunächst auswärts zu einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit an.

Vom 2. bis zum 9. Januar wird der FC St. Pauli im Trainingslager in Spanien zwei Testspiele bestreiten, am 14. Januar dann bei Borussia Mönchengladbach antreten. Am 21. Januar ist ein Testspiel am Millerntor geplant, bevor die Rückrunde am 29. Januar mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg beginnt.

Am 5. Februar wird Hannover 96 zum ersten Heimspiel der Rückrunde am Millerntor zu Gast sein.