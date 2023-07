Dennis Smarsch Foto: Michael Schwartz/dpa/Archivbild up-down up-down 2. Bundesliga Ex-Paulianer Smarsch wechselt nach Duisburg Von dpa | 04.07.2023, 15:41 Uhr

Torhüter Dennis Smarsch wechselt nach seinem Aus beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zum MSV Duisburg. Beim Drittligisten unterschrieb der 24-Jährige einen Einjahresvertrag, wie die Duisburger am Dienstag mitteilten. „Wir hatten bereits im vergangenen Jahr eine Verpflichtung von Dennis in Betracht gezogen und waren in guten Gesprächen mit ihm“, sagte Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp. „Dass es nun geklappt hat, freut uns umso mehr!“ In der vergangenen Saison stand Smarsch in sieben Pflichtspielen im Tor der Hamburger.