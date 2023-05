Fans des FC St. Pauli Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down 2. Bundesliga Etablierung ja, Attacke nein: FC St. Pauli zieht Bilanz Von dpa | 30.05.2023, 19:12 Uhr

Trainer Hürzeler und Sportchef Bornemann ziehen die Bilanz der Saison 2022/23. Der FC St. Pauli will sich unter den besten 25 Vereinen in Deutschland etablieren. Vorbereitungsstart ist am 19. Juni.