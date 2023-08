Die Wohnung ist dieselbe geblieben, aber der Weg zur Arbeit ist nun kürzer. Nach fünf Jahren hat Hauke Wahl in diesem Sommer den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel verlassen und sich dem Ligarivalen FC St. Pauli angeschlossen. Der gebürtige Hamburger lebt jetzt nicht mehr nur in der Metropole, sondern darf nun auch jeden Tag in seiner Heimatstadt Fußball spielen.

„Das ist schon etwas Besonderes. Grundsätzlich ist es etwas Besonderes, für den Verein zu spielen. Ich habe das Gefühl, dass ich den Club in sehr kurzer Zeit schon aufgesaugt habe und dass er enorm viel gibt und bietet. Es macht mir unfassbar viel Spaß, mit den Jungs Zeit zu verbringen, zu trainieren und zu spielen“, sagt Wahl nach den ersten Wochen beim Kiezclub, der am Sonnabend (13 Uhr/Sky) bei Greuther Fürth gefordert ist.

Der 29 Jahre alte Innenverteidiger war in Kiel eine prägende Figur der letzten Jahre. Die Erfolge der jüngeren Clubgeschichte sind eng verbunden mit der ehemaligen Nummer 24 der „Störche“.

„Fünf Jahre sind im heutigen Fußball-Business eine sehr lange Zeit. Ich habe in der Zeit viele Freunde gefunden. Ich habe jetzt noch Kontakt zu den Jungs.“ Hauke Wahl FC St. Pauli

Viel Wertschätzung bei Holstein Kiel

Der langjährige Holstein-Kapitän erinnert sich an den damals 24-jährigen Burschen, der nach seinen Engagements beim SC Paderborn, FC Ingolstadt und 1. FC Heidenheim an die Kieler Förde zurückgekehrt war. „Ich habe mich extrem entwickelt – nicht nur auf dem Platz, sondern gerade außerhalb des Platzes. Der Verein hat mir sehr viel Wertschätzung entgegengebracht, hat mich immer unterstützt und mich sehr gefordert und gefördert in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Es war einfach eine sehr schöne Zeit“, blickt Wahl zurück.

Vor allem die Unterstützung, die er während seiner Krankheit (Pfeiffersches Drüsenfieber) und der mehrmonatigen Zwangspause vor rund anderthalb Jahren erhalten hat, werde er nie vergessen.

Immer auf Ballhöhe: Hauke Wahl (rechts) im Zweikampf mit David Ginczek von Fortuna Düsseldorf.

Sportlich besonders in Erinnerung geblieben ist natürlich die Saison 2020/21. In dieser war Wahl mit der KSV, nachdem sie Bayern München in der zweiten Runde nach Elfmeterschießen rausgekegelt hatte, bis ins Halbfinale des DFB-Pokals vorgeprescht und hatte in der Relegation gegen den 1. FC Köln an die Tür zur Bundesliga geklopft. Ein sehr erfolgreiches Jahr gespickt mit etlichen Glücksmomenten. Aber: „Es war auch das intensivste Jahr“, meint Wahl, nicht zuletzt wegen der Strapazen, die die Corona-Pandemie mit den unzähligen Nachholspielen am Ende der Saison mit sich brachte.

Hauke Wahl brauchte neue Herausforderung

Vor wenigen Monaten war dann aber Schluss in Kiel. Der Kapitän ging von Bord, so wie viele andere Identifikationsfiguren der letzten Jahre. „Es war für mich an der Zeit, mir nach fünf Jahren woanders Wertschätzung zu erarbeiten. Ich glaube, das wäre in Kiel nicht möglich gewesen, noch mehr Wertschätzung zu bekommen – und sportlich brauchte ich einfach eine neue Herausforderung“, nennt Wahl seine Beweggründe. Der Abwehrmann macht keinen Hehl daraus, dass er für sich neue Reizpunkte setzen wollte.

„Ich komme jetzt wieder raus aus meinem Trott. In Kiel war ich gesetzt und habe immer gespielt. Jetzt muss ich mich mit neuer Konkurrenz und mit einer anderen Spielidee neu beweisen.“ Hauke Wahl FC St. Pauli

Im ersten Liga-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:1) hat St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler den Blondschopf erst in der 78. Minute eingewechselt. Gegen Fortuna Düsseldorf (0:0) und im Pokal gegen den niedersächsischen Oberligisten SV Atlas Delmenhorst (5:0) spielte Wahl durch.

Begeistert von Trainer Fabian Hürzeler

Von seinem neuen Coach ist er begeistert. Die Detailversessenheit Hürzelers sei zugleich beeindruckend und herausfordernd: „Er ist ein sehr kommunikativer Trainer, hat eine sehr klare Idee vom Fußball, die er uns immer wieder vermittelt. Er ist extrem detailversessen, was Positionierung angeht oder welchen Fuß wir anspielen. Das sind alles Punkte, die ihn auszeichnen.“

Der 1,89 Meter große Wahl hat sich daran aber längst gewöhnt und ist beim Kiezclub angekommen. „Auch wenn die Wohnung dieselbe geblieben ist, ist das Umfeld ein bisschen anders. Die Jungs musste ich kennenlernen. Ich musste mich erstmal eingewöhnen und mich integrieren. Das sind Prozesse, die einfach ein bisschen dauern. Alles in allem ist das aber recht schnell passiert“, meint Wahl – woran auch der nicht mehr so lange Weg zur Arbeit seinen Anteil hat.