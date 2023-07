David Otto Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down 2. Bundesliga David Otto verlässt St. Pauli Richtung Sandhausen Von dpa | 26.07.2023, 12:56 Uhr

Angreifer David Otto verlässt Fußball-Zweitligist FC St. Pauli und schließt sich dem Drittligisten SV Sandhausen an. „Sein Wunsch nach einer neuen Herausforderung ist nachvollziehbar, weil wir ihm aufgrund der Konkurrenzsituation in unserem Kader keine Garantien für mehr Einsatzzeiten bieten können“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch.