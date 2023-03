SC Paderborn 07 - FC St. Pauli Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down 2. Bundesliga Daschners Doppelpack stoppt Paderborn: Sieg für Kiez-Kicker Von dpa | 03.03.2023, 20:41 Uhr

Der FC St. Pauli hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und dem SC Paderborn einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen versetzt. Die Kiez-Kicker gewannen am Freitagabend durch einen Doppelschlag von Lukas Daschner (15./42.) auch ihr sechstes Spiel nacheinander und feierten einen 2:1 (2:0)-Erfolg beim Tabellenvierten. Damit verpassten die zuvor in fünf Spielen in Serie unbesiegten Ostwestfalen, die lediglich durch ein Eigentor von Karol Mets (51.) zum Torerfolg kamen, den Rückstand auf Platz drei zu verkürzen. Die mittlerweile seit acht Spielen unbezwungenen Hamburger festigten Platz sieben mit nun 35 Punkten.