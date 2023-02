FC St. Pauli - Hansa Rostock Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down 2. Bundesliga Bundespolizei: Sachbeschädigungen in Zügen mit Hansa-Fans Von dpa | 27.02.2023, 12:52 Uhr

Auf dem Rückweg vom Zweitliga-Spiel beim FC St. Pauli nach Rostock ist es nach Angaben der Bundespolizei zu erheblichen Sachbeschädigungen in zwei Regionalbahnen gekommen. Im ersten Zug waren etwa 710 Fußball-Fans des FC Hansa, im zweiten circa 350 Anhänger. Laut der Bundespolizei wurde in der ersten Regionalbahn die Tür der Zugtoilette aus den Scharnieren gerissen. In der anderen Bahn wurde insgesamt drei Mal die Deckenverkleidung eingeschlagen und ein Sonnenschutz am Fenster zerstört.