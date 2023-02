Hansa-Rostock-Fans zünden Pyrotechnik während der Halbzeit. Das Spiel konnte nur verspätet angepfiffen werden. Foto: IMAGO/Andreas Hannig up-down up-down Risikospiel in der 2. Liga Ausschreitungen während der Halbzeit: Rostock-Fans werfen Böller in St.-Pauli-Fanblock Von CitynewsTV und dpa | 26.02.2023, 13:04 Uhr | Update vor 31 Min.

Wenn der FC St. Pauli auf Hansa Rostock trifft, hat die Polizei immer viel zu tun. So auch am Sonntag während des Hochrisikospiels in Hamburg. Die zweite Halbzeit wurde verspätet angepfiffen, ein Ordner verletzt.