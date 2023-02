St. Paulis Igor Matanovic Foto: Marcus Brandt/Deutsche Presse-Ag up-down up-down 2. Bundesliga Angreifer Matanovic vom FC St. Pauli an Schulter verletzt Von dpa | 21.02.2023, 17:18 Uhr

Igor Matanovic von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich an der rechten Schulter verletzt. Der 19 Jahre alte Angreifer zog sich die Verletzung am vergangenen Sonntag im Spiel der U23-Mannschaft der Hamburger gegen Atlas Delmenhorst zu. Wie der Kiez-Club am Dienstag mitteilte, unterzieht sich der Stürmer verschiedenen Untersuchungen, die Aufschluss über die weiteren Behandlungsmöglichkeiten geben sollen. Matanovic wird den Hamburgern auf unbestimmte Zeit fehlen.