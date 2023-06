Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Angriff auf die Gruppe der St.-Pauli-Fans gesehen haben. Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down In Buchholz bei Hamburg 20 vermeintliche HSV-Fans überfallen St.-Pauli-Anhänger an Bushaltestelle Von dpa | 22.06.2023, 17:12 Uhr

20 gegen fünf – so soll der Angriff vermeintlicher Anhänger des HSV auf Fans des verfeindeten FC St. Pauli in Buchholz in der Nordheide abgelaufen sein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.