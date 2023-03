St. Paulis Torschütze Lukas Daschner (r) jubelt über das Tor zum 0:2. Links sitzt Sandhausens Torwart Patrick Drewes auf dem Spielfeld. Foto: dpa up-down up-down Liveticker 2. Fußball-Bundesliga Achter Sieg in Folge: FC St. Pauli deklassiert Sandhausen Von dpa | 11.03.2023, 12:49 Uhr | Update vor 2 Min.

Der Kiezkicker wollten in Sandhausen ihre Rekord-Siegesserie vollendenden und legten gleich mal einen Traumstart hin. Am Ende stand ein 0:5-Auswärtssieg zu Buche, der achte Triumph in Folge.